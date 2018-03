Governo paulista desmente prisão de filho de Alckmin no Uruguai

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A notícia de que um dos filhos do governador Geraldo Alckmin (PSDB) teria sido preso no Uruguai foi desmentida com veemência e até com certa irritação pela Assessoria de Imprensa do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. "É mentira", reagiu categoricamente um jornalista da Assessoria em conversa com o Estado. Ele acrescentou que a notícia é "totalmente inverídica".

A notícia foi veiculada pelo jornal uruguaio El País, que reconheceu o erro, retirou a informação do site e pediu desculpas ao governo paulista. O jornal noticiou que dois turistas brigaram em um bar de Punta del Leste, balneário turístico do Uruguai, e que um dos briguentos seria um dos filhos de Alckmin. "Um filho do governador está no México e o outro em São Paulo. Houve uma briga no bar, um dos turistas pode ter falado alguma bobagem dizendo que era filho do governador", completou o jornalista.