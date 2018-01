Governo oferece dois ministérios ao PMDB da Câmara

Brasília - A presidente Dilma Rousseff ofereceu dois ministérios à bancada do PMDB na Câmara. A oferta foi feita ao líder da legenda na Casa, Leonardo Picciani (RJ), que se encontrou com a petista na segunda-feira, 21. As pastas a serem ocupadas pelo partido ainda não foram definidas, mas três fontes do partido disseram ao Estado que a pasta da Saúde está entre os ministérios da cota peemedebista.

Os deputados peemedebistas vão se reunir na tarde desta terça-feira, 22, para listar nomes a serem apresentados à presidente. O grupo já definiu que os novos ministros serão integrantes da bancada.

Picciani comandou uma reunião hoje da qual participaram cerca de dez pessoas, entre elas, deputados e o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. O líder do PMDB almoçou também com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os dois voltaram juntos do almoço. Cunha disse nesta segunda-feira que não participaria da indicação de ministros.

Embora ainda seja uma especulação, já há deputados peemedebistas contrários ao recebimento do Ministério da Saúde. Alegam que o orçamento da pasta está comprometido.