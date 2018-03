Governo nomeia como ministro chefes de 4 secretarias Edição extra do Diário Oficial da União, com data de ontem, nomeia como ministros os atuais titulares de quatro secretarias da Presidência da República: Direitos Humanos, Portos, Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Políticas para as Mulheres. O ato complementa a medida provisória (MP) publicada ontem, que deu mais autonomia administrativa e força institucional às quatro pastas, que permanecem como secretarias, mas com mais poderes.