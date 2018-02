Governo negocia na 5ª-feira com eletricitários em greve O Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal (Stiu/DF) informa que terá uma reunião na quinta-feira com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, com a participação de integrantes da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU).