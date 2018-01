Governo nega demissão do presidente da Infraero

A Presidência da República negou na noite desta quinta-feira a informação publicada pela Revista Época, em seu site na internet, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria decidido demitir o brigadeiro José Carlos Pereira da presidência da Infraero. A estatal que controla os aeroportos brasileiros. De acordo com a revista, Lula considera Pereira um dos responsáveis pelo caos que toma conta dos aeroportos e estaria aguardando o ministro da Defesa, Waldir Pires, para decidir o substituto. Lula reiterou ao comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito, que cabe à Aeronáutica tomas as medidas cabíveis para restabelecer a normalidade do tráfego aéreo no País, de acordo com informações da Presidência da República. Saito estava em Paris participando de feira internacional de aviação e retornou nesta quinta a Brasília.