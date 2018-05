Governo não teme CPI da Petrobras, garante Berzoini

Berzoini reiterou o discurso do governo, afirmando que já estão sendo realizadas investigações pela Polícia Federal, Justiça Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Ministério Público. E estes, emendou, "são muito menos sujeitos à manipulação política do que uma CPI".

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), prometeu para a semana que vem a instalação da CPI exclusiva do Senado, assim como a mista. "Vamos respeitar os encaminhamentos do Parlamento, respeitar as decisões do presidente Renan, respeitar as decisões do conjunto das Casas e trabalhar com esta realidade. Nós achamos que uma CPI hoje pode ser conduzida com responsabilidade, se os partidos indicarem pessoas que vão se comprometer com uma investigação séria e evitar cenários que possam até prejudicar a imagem da política como um todo", comentou.

O ministro Ricardo Berzoini reconheceu que o governo era contra a instalação da CPI. "Éramos contra no início porque ela tem uma tendência a ser uma disputa política e não um instrumento de investigação", explicou. Para ele, "a oposição está fazendo um movimento legítimo de tentar preencher o espaço político com este assunto", exatamente porque sequer os candidatos oposicionistas têm propostas para serem apresentadas até agora. "Então, esta é uma forma de se preencher o espaço político, que é com o tão conhecido denuncismo, que não é novidade", acrescentou.