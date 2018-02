Estratégia para votar repatriação será 'arrumar votos', diz líder na Câmara

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), indicou nesta terça-feira, 10, que o Executivo ainda não tem votos suficientes para aprovar o projeto da repatriação de recursos, cuja votação no plenário da Casa está marcada para amanhã. Guimarães e outros líderes de partidos da base aliada se reuniram nesta terça com o ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, no Palácio do Planalto, para discutir o assunto.

"(A estratégia será) arrumar votos", afirmou o petista em entrevista ao Broadcast Político, serviço de notícia em tempo real da Agência Estado. Na reunião, eles também debaterem sobre a Medida Provisória 688, sobre o risco hidrológico, prevista para ser votada nesta terça em plenário. Guimarães convocou uma nova reunião com líderes da base às 18h para discutir repatriação. O relator da matéria, deputado Manoel Junior, também participará.

Na quarta-feira da semana passada, o líder do governo propôs acordo com a oposição para adiar a votação da repatriação para amanhã por não ter votos suficiente para aprovar a matéria naquele dia. De acordo com Guimarães, o objetivo do governo é finalmente votar o projeto nesta quarta. A matéria é considerada essencial pelo Executivo, pois faz parte das medidas do ajuste fiscal em andamento.