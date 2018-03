Governo não tem 'nada contra' mudanças no fator previdenciário, diz Temer

Brasília - Responsável pela articulação política do Palácio do Planalto, o vice-presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira que o governo "não tem nada contra" mudanças no fator previdenciário, cálculo criado em 1999 para desestimular aposentadorias precoces. Nessa quarta-feira, 13, depois de o texto-base da medida provisória 664 ser aprovado com uma vantagem de 99 votos, o Planalto se viu derrotado quando a Câmara incluiu na MP um dispositivo que cria uma alternativa à fórmula.

"Há bastante tempo o governo pensa em modificar o fator previdenciário. Registro até que ele não foi eliminado, ele teve uma pequena adequação, uma adequação em favor dos aposentados. O governo não tem nada contra isso, não", disse Temer a jornalistas, ao chegar ao gabinete da Vice-Presidência.

Pelo texto aprovado, a soma para deixar o fator previdenciário passa a ser de 85 para as mulheres e de 95 para os homens, desde que o tempo mínimo de contribuição seja de 30 anos para as mulheres e de 35 anos para os homens.

Pelas regras atuais, um homem de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição tem desconto no benefício ao se aposentar por não atingir a idade mínima de aposentadoria (no caso, 65 anos). A emenda, portanto, estabelece que, como a soma da idade e do tempo de contribuição alcança o fixado pela fórmula (95), ele tem direito a receber a aposentadoria integral.

Questionado se a sustentabilidade da Previdência estava assegurada, mesmo com as alterações, Temer respondeu: "Seguramente, não tenho a menor dúvida. Se não houvesse sido aprovado o texto principal, daí sim o ajuste fiscal correria risco. Mas, ao contrário, aprovado que foi, a sustentabilidade da previdência continua a mesma."

Vitória. Na avaliação do vice-presidente, o fato de a MP 664 ter sido aprovada com 277 votos a favor e 178 contra - uma vantagem de 99 votos - mostra que houve uma "votação muito expressiva e significativa" a favor da medida.

"O importante foi aprovar o texto principal e esse texto foi aprovado com grande margem de votos da base do governo", comentou o vice-presidente. "Em segundo lugar, a questão do fator previdenciário, por exemplo, na verdade não houve grandes modificações, houve uma adequação que, na verdade, continuará a ser feita, penso eu, pela comissão que o decreto da presidente da República estabeleceu", disse Temer.

A presidente Dilma Rousseff anunciou no dia 30 de abril a criação do Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência, que será constituído por representantes dos trabalhadores, aposentados, empresários e governo. O fórum discutirá a sustentabilidade do sistema previdenciário, fator previdenciário e medidas de redução da rotatividade no mercado de trabalho, entre outros assuntos.

Na segunda-feira, 11, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, disse que não era objetivo do governo discutir fator previdenciário nas medidas provisórias.