Governo não explica adiamento de anúncio de ministros Até agora o governo não explicou por que adiou o anúncio dos nomes escolhidos para alguns dos ministérios. A previsão era de que os indicados para o Ministério da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) fossem conhecidos nesta sexta-feira, 21, depois do fechamento do mercado financeiro.