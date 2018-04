Governo não discutirá aumento de salário na Câmara O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), defendeu o aumento salarial dos servidores da Casa previsto pelo presidente Marco Maia (PT-RS), para ser votado no plenário na próxima semana. O pacote de projetos aumenta os salários dos servidores efetivos da Casa, dos que ocupam cargos sem passar por concurso público e dos funcionários de gabinete dos deputados, além de criar mais cargos para serem preenchidos por indicação política. A estimativa é de um aumento anual de R$ 386 milhões para a Casa. Os reajustes previstos serão de até 39% do salário.