Governo não define cortes para compensar novo IRPF O ministro do Planejamento, Martus Tavares, disse à Agência Estado que ainda não há uma definição sobre possíveis cortes de despesas a serem feitos por conta da correção em 17,5% da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física. O ministro reafirmou que o projeto, aprovado pelo Congresso em dezembro, será sancionado sem vetos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso na próxima semana. "Existe a decisão política de não vetar", afirmou. Segundo o ministro, a perda de receita que a União terá com a correção da tabela será compensada a partir da reestimativa de todas as receitas e despesas que o Ministério do Planejamento fará antes da sanção presidencial. Até hoje, conforme o ministro, o Orçamento ainda não foi encaminhado pelo Congresso ao Executivo.