'Governo não cumpre palavra', diz a senadora Kátia Abreu A senadora Kátia Abreu (DEM-TO) classificou a decisão do governo de aumentar em R$ 10 bi a tributação sobre o sistema financeiro como "ridículo", durante entrevista concedida à Rádio Jovem Pan. Para ela, "este é um governo que não sabe cumprir com seu dever e sua palavra", destacou. Como uma das medidas anunciadas pelo governo é uma medida provisória, Kátia Abreu garantiu que a oposição vai obstruir os trabalhos e não vai aprovar a MP sobre a contribuição do lucro líquido. "Vamos usar todos os regimentos para defender a sociedade, partindo do princípio de que vamos obstruir votação e até o Orçamento", disse. Para a senadora, o governo deveria ter mais equilíbrio e tranqüilidade. "O governo está mostrando falta de confiança no crescimento do País, imaturidade, insegurança e falta de palavra. Esperávamos que o governo economizasse nos gastos públicos".