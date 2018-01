Governo não cederá sobre Orçamento, diz Bernardo

"Por que vamos retirar os créditos? Eles que votem lá e retirem", declarou o ministro. Muitos dos créditos que os oposicionistas querem excluir do Orçamento de 2010 se destinam a obras nas quais o Tribunal de Contas da União (TCU) aponta indícios de irregularidades. Várias dessas obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A administração das obras do PAC é da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer sua candidata à Presidência da República. O ministro Paulo Bernardo disse esperar que a votação do projeto do Orçamento pelo Congresso Nacional seja concluída até a próxima quarta-feira.