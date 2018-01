Governo não aprova a CPMF, quem aprova é o Congresso, diz Dilma

SÃO PAULO E BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff falou, nesta terça-feira, 15, sobre a proposta de retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que consta do pacote de aumento de impostos e cortes de gastos anunciado ontem pela equipe econômica. Segundo Dilma, o tributo - que ela chamou de CPPrev - é para financiar a Previdência, que sofre uma queda cíclica quando diminui a atividade econômica.

"O governo não aprova a CPMF, quem aprova é o Congresso. Nos empenharemos bastante para aprovar as medidas no Congresso", comentou Dilma em rápida entrevista coletiva após cerimônia de entrega do prêmio Jovem Cientista, em Brasília. A presidente ressaltou que o governo não está tomando essas medidas porque quer, mas sim porque é fundamental sair da situação de restrição fiscal o mais rápido possível, para que o País possa voltar a crescer.