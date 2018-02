Governo não antecipará receita de royalties, diz relator O deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da Medida Provisória 592/2012 (que destina recursos de royalties das futuras concessões de petróleo para investimentos em educação), afirmou nesta quinta-feira que não vê "nenhuma possibilidade" de o Executivo antecipar parte da receita com a redistribuição dos atuais recursos a Estados não produtores. A sugestão foi apresentada esta semana pelo governador de Pernambuco e pré-candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, como uma tentativa de evitar que a decisão final sobre os royalties fique com o Supremo Tribunal Federal.