Governo não alcança acordo sobre LDO e programa Brasil Maior corre risco

BRASÍLIA - O governo federal não conseguiu construir um acordo para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2013 no Congresso. A oposição cobra a liberação de recursos de emendas parlamentares e pagamentos de restos a pagar para permitir a votação. Sem a aprovação da LDO, o Congresso não entra em recesso no dia 18 de julho e a Medida Provisória que tem medidas do programa Brasil Maior, de incentivo à indústria, perderia a validade mais cedo, no dia 1º de agosto.

Durante todo o dia líderes na Câmara fizeram negociações para tentar chegar a um entendimento. A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, passou o dia na Casa tentando chegar a uma saída. Na oposição, porém, houve resistência a novas promessas.

O líder interino do DEM, Ronaldo Caiado (GO), cobrou dos governistas que a votação só acontecesse após o cumprimento do compromisso de liberação de recursos. Segundo ele, a promessa era de empenho de R$ 1 milhão para cada parlamentar na área da saúde, R$ 1,5 milhões em outros ministérios além do pagamento de restos a pagar de orçamentos anteriores.

Apesar dos apelos dos governistas que procedimentos burocráticos não permitiram o cumprimento total do acordo antes do início de agosto, a oposição permaneceu inflexível e fez obstrução tanto na comissão mista de Orçamento, que avalia a LDO, como no plenário da Câmara, onde está a MP do programa Brasil Maior. Caiado afirmou que a base ainda estaria insatisfeita porque o governo não conseguiu reunir quórum para derrotar a obstrução da oposição.

Para os governistas, houve radicalismo. O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), se envolveu diretamente e garantiu à oposição que os compromissos seriam cumpridos em 20 dias. Mesmo assim, os oposicionistas, puxados pelo DEM, resistiram.

Após o fracasso das tratativas, Marco Maia destacou que há ainda a possibilidade de se votar até terça-feira da próxima semana, dia 17, sem prejuízo ao recesso. Os aliados, porém, já foram para suas bases e não tem previsão de retorno a Brasília em julho.

Para o governo, a maior preocupação com o impasse é a possibilidade de a MP do programa Brasil Maior perder a validade. Isso aconteceria somente no dia 15 de agosto, porque o prazo não conta no recesso parlamentar. Sem LDO e, consequentemente, sem recesso, esse prazo se reduz para o dia 1º de agosto. Para evitar que isso ocorra, os governistas tentarão ainda um acordo para votação até a próxima terça-feira.