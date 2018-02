Governo não abre mão de comando da CPI mista, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, deputado Maurício Rands (PE) reafirmou nesta sexta-feira, 15, que o governo não abre mão de comandar a CPI mista que vai investigar os cartões corporativos. Ele criticou a oposição, que reivindica a presidência ou a relatoria da CPI. Veja também: Guerra não descarta abertura de CPI dos cartões no Senado Entenda a crise dos cartões corporativos "Não dá para a oposição ficar com esse tipo de chantagem, querendo quebrar casuisticamente uma regra que prevê que a presidência e a relatoria da CPI mista é do PMDB e do PT, os dois maiores pares partidos no Congresso", afirmou Rands. Para ele a oposição está querendo apenas fazer disputa política em torno da questão dos cartões. Rands lembrou que há uma pauta importante para ser votada este ano, no Congresso Nacional, como a reforma tributária que vai ser enviada ao Congresso pelo Palácio do Planalto, na última semana de fevereiro. Segundo ele a medida provisória da TV Pública também deverá ser votada já na próxima segunda-feira.