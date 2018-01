Governo muda Plano Nacional de Segurança Pública O governo percebeu que o Plano Nacional de Segurança Pública não é aplicável. Para torná-lo eficaz no combate à violência, decidiu mudá-lo. Dos 124 itens do programa, lançado em 2000 pelo Ministério da Justiça, pelo menos 80 são considerados irrevelantes para adoção imediata. Esta semana, representantes dos governos federal e estaduais e organizações não-governamentais (ONGs) começam a discutir as alterações. Segundo fontes do Ministério da Justiça, o governo pretende resumir o plano em três pontos considerados básicos para diminuir a violência. O principal é a unificação dos comandos das instituições policiais estaduais, como ocorre em alguns Estados. Além disso, o governo quer uma ação no combate à corrupção dentro das polícias. O terceiro item é a criação da polícia comunitária, experiência que deu certo em alguns Estados com graves problemas de segurança, como o Pará. Depois do confronto de Eldorado do Carajás, em 1997, houve uma modificação na estrutura do setor, formando-se núcleos comunitários e policiamentos integrados regionalizados. O atual plano de segurança foi desfigurado em pelo menos quatro ocasiões, desde a criação, decidida pouco depois do seqüestro de um ônibus no Rio, em que foram mortos uma passageira e o seqüestrador. A partir daí, houve modificações após cada crise no setor, como a das Políciais Militares, em 2001. Segundo analistas do governo, há itens que não precisam ter aplicação imediata, nem deveriam constar entre as prioridades apontadas pelo Ministério da Justiça. Um deles, há anos em debate no Congresso, diz respeito ao abate de aviões suspeitos. A discussão envolve o Ministério da Defesa e teria pouca eficácia contra a violência. Incluída no plano após uma grande manifestação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a instalação do Sistema de Informações de Confitos Agrários (Sica) foi outra providência que pouca influência teve no combate à violência. Os casos de crimes rurais diminuíram a partir da criação, na Polícia Federal (PF), de um setor para resolver conflitos fundiários. Além disso, há no plano pontos que não influem nos índices de violência, como a discussão de pensões de aposentadorias, eletrificação de ruas e construção de quadras esportivas. Um dos itens fundamentais, no entanto, não teve nenhum avanço: o combate aos grupos de extermínio, "justiceiros" e pistoleiros e nem se pôs em discussão, até hoje, o ponto que trata da apreensão de bens de integrantes desses grupos.