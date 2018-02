Governo muda de endereço por 1 dia O governo do Estado da Bahia promove hoje a transferência simbólica da sede administrativa para Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Em 25 de junho de 1822 a cidade foi palco do início das batalhas da população contra a ocupação do exército português. A expulsão definitiva das tropas lusitanas ocorreu em 2 de julho do ano seguinte. A transferência de um dia do governo baiano para a cidade, pelo segundo ano consecutivo, é determinada por lei estadual e aprovada pela Assembleia Legislativa.