Governo mantém posição sobre plebiscito, diz líder do PT O líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães (CE), reafirmou nesta terça-feira, 09, que o governo mantém, a respeito da proposta de plebiscito para a reforma política, a posição apresentada pela presidente Dilma Rousseff no encontro com a bancada petista, na sexta-feira, 05. A ideia defendida pelo governo é que o melhor seria realizar o plebiscito já em 2013, com o objetivo de as mudanças valerem para as eleições de 2014.