Governo mantém apoio à troca do indexador de dívidas O líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), afirmou à Agência Estado que, apesar dos protestos dos governadores, o Executivo mantém o apoio ao projeto que propõe a troca do indexador das dívidas dos Estados com a União. Apresentado na semana passada com sustentação do governo federal, o parecer do senador Armando Monteiro (PTB-PE), relator de uma proposta em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sugere a mudança do atual IGP-DI mais juros de 6% a 9% anuais para a taxa Selic, atualmente em 9,75% ao ano.