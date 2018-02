Governo Lula tem melhor avaliação desde 1a posse, diz Sensus A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro foi a melhor desde sua primeira posse em janeiro de 2003. A performance pessoal do presidente também só foi superada pela de dezembro de 2003, mostrou nesta segunda-feira pesquisa do instituto Sensus, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). A avaliação positiva do governo subiu para 52,7 por cento em fevereiro, enquanto em outubro ficou em 46,5 por cento, data do levantamento anterior. Já a avaliação negativa passou de 16,5 por cento para 13,7 neste mês. O desempenho pessoal do presidente Lula foi aprovado por 66,8 por cento dos entrevistados, ante 61,2 por cento na sondagem anterior e em dezembro de 2003 tinha ficado em 69,9 por cento. A pesquisa ainda avaliou a intenção de voto para a sucessão presidencial em 2010. Nas listas em que o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), foi incluído, ele liderou a sondagem. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 deste mês, com 2.000 pessoas em 136 municípios do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo. (Reportagem de Isabel Versiani)