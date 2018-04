Governo Lula faz menos do que mostra propaganda, diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse nesta quarta-feira, 18, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) investe menos no País do que faz parecer nas propagandas. Em discurso para anunciar o repasse de R$ 13,4 milhões para reforma de postos de saúde no Estado, Serra fez questão de alfinetar o PT. E foi aplaudido pela plateia de mais de 450 prefeitos e secretários de saúde paulistas. Veja também: Para PT, Serra foi tímido nas medidas do 'PAC paulista' "Setenta por cento dos investimentos do Brasil não são feitos pelo governo federal, mas pelos Estados e municípios", disse o governador. "Às vezes, com toda essa propaganda, pode se pensar o contrário." Logo depois, em entrevista, disse que o Poder Federal tem usado de sutilezas para divulgar seus investimentos. "A propaganda não diz que o governo federal faz. Fica implícito." O governador tentou se posicionar como o oposto do governo federal nesse quesito, ao afirmar que dava ênfase a programas que "não dão mídia". "Nada disso (evento com secretários de saúde) é para fazer mídia. É uma reunião de trabalho", disse. "Não dá notícia, mas melhora muito o atendimento às pessoas." Serra fez questão de dizer ainda aos prefeitos e secretários que a verba para reforma de unidades de saúde iria para todos os municípios com menos de 50 mil habitantes no Estado, independentemente da "coloração partidária" de seus dirigentes. "Exatamente ao contrário do que o PT faria", completou, ponderando nessa crítica, que esse é o comportamento dos petistas no Estado de São Paulo. "Na esfera federal não tem tido esse tipo de problema."