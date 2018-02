Governo Lula bate novo recorde de aprovação, indica CNT/Sensus

Carol Pires, do Estadão.com.br

BRASÍLIA - O governo do presidente Lula bateu novo recorde aprovação, segundo apurou a pesquisa CNT/Sensus divulgada na manhã desta segunda-feira, com 76,1% de avaliação positiva. Em janeiro deste ano, 71,4% dos entrevistados disseram aprovar a atuação do governo.

O último recorde de aprovação havia sido em janeiro de 2009, quando o governo foi aprovado por 72,5% dos entrevistados da CNT/Sensus.

Da mesma forma, o índice de eleitores que desaprovam o governo Lula obteve o menor índice da série histórica, com 19,2%. Em janeiro de 2009 este índice foi de 22%.

O desempenho pessoal do presidente Lula ficou em 83,7% nesta pesquisa, contra 81,7% aferido em janeiro. Lula obteve recorde de aprovação em janeiro de 2009, com 84% de avaliação positiva e 12,2% de negativa.