Governo libera verba contra seca em AL Com recursos do governo federal, foi retomada esta semana a Operação Carro-Pipa em Alagoas, para distribuição de água potável em 30 cidades atingidas pela seca. O Ministério da Integração Nacional garantiu a liberação de R$ 900 mil para aquisição mensal de 40 mil metros cúbicos de água potável a 300 mil alagoanos. A distribuição já começou e prossegue até meados de fevereiro. Soldados do Exército auxiliam a operação e fiscalizam a aplicação da verba. O governo do Estado liberou R$ 160 mil para a operação.