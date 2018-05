Governo libera ministros com mandato de deputado para votar contra impeachment

O governo federal decidiu que todos os ministros que têm mandato de deputado federal deverão voltar à Câmara para votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, informou nesta quarta, 13, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias (PT-MG), em mensagem publicada em sua página na rede social Facebook.

Um desses ministros é o próprio Ananias, que vai se licenciar do cargo para participar da votação no domingo. Ele é filiado ao PT e elegeu-se deputado por Minas Gerais. "Estarei de volta à Câmara exercendo, ainda que nessa situação excepcional, o mandato que o povo de Minas me confiou. Permaneço junto de todos os que seguem lutando, sem cessar, pela Manutenção Democrática e pela ampliação da Justiça Social, acima de todos os interesse pessoais", escreveu.

Nessa terça-feira, 12, os três ministros do PMDB com mandato na Câmara também decidiram deixar suas pastas para votar contra o afastamento de Dilma. São eles Celso Pansera, da Ciência, Tecnologia e Inovação; Marcelo Castro, da Saúde; e Mauro Lopes, da Aviação. Segundo o acompanhamento feito diariamente pelo Estado, até às 19h15 desta quarta, 125 deputados estavam ao lado de Dilma e 326 apoiam o afastamento da presidente. São necessários 342 votos a favor do impeachment para que Dilma deixe o poder.