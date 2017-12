Governo leva ao Senado nomes de desembargadores para STJ O governo encaminhou ao Senado os nomes dos desembargadores Humberto Eustáquio Soares Martins, do Tribunal de Justiça de Alagoas, e Massami Uyeda, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para serem apreciados como indicados para ministro do Superior Tribunal de Justiça. As mensagens foram publicadas hoje no Diário Oficial da União.