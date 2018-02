Governo lança operação Arco Verde em Mato Grosso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta sexta-feira, 19, às 10 horas, em Alta Floresta (MT), o Mutirão Arco Verde Terra Legal. A operação será realizada simultaneamente nos municípios de Marabá (PA) e Porto Velho (RO). Acompanham o presidente os ministros do Meio Ambiente, Carlos Minc, e do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.

O programa levará aos municípios um conjunto de políticas públicas para estimular as populações a adotar um modelo de desenvolvimento sustentável com o objetivo de combater o desmatamento.

Lula deixa Alta Floresta às 13h, com destino a São Paulo. No Aeroporto de Congonhas (SP), ele se reúne com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, às 16h40, na Sala de Autoridades. Depois, às 18h, vai para São Bernardo do Campo (SP), onde deve passar o fim de semana com parentes.