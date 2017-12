Governo investirá no 1º trimestre de 2006 o dobro de 2005 O governo federal investirá mais do o que dobro no primeiro trimestre de 2006, comparado com o mesmo período de 2005. Segundo o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, os investimentos efetivamente liberados até o dia 25 de março atingiram R$ 1,8 bilhão, e devem chegar a R$ 2 bilhões até o final do mês. No primeiro trimestre de 2005, os investimentos foram de apenas R$ 900 milhões. Bernardo explicou que, em reação ao fato de que o orçamento de 2006 ainda não foi votado, o governo, por meio de projetos de lei e medidas provisórias, empenhou R$ 2,8 bilhões em investimentos do orçamento de 2005 nos meses finais do ano passado. O ministro disse também que o primeiro projeto de parceria público-privada (PPP) no Brasil será enviado já em abril para o Tribunal de Contas, e estará pronto para ser lançado assim que obtenha aprovação. O projeto é a extensão da BR-116 da divisa de Minas até Feira de Santana na Bahia, e da BR-324 até o porto de Aratu, na Bahia, num total de 600 quilômetros. O valor inicial da obra é de R$ 2,7 bilhões.