Governo investe na recuperação de rodovias O governador Roberto Requião (PMDB) autorizou a abertura de dois processos licitatórios com aplicação de até R$ 10 milhões para melhoria do pavimento em 45,5 quilômetros de rodovias do Sudoeste do Estado. O trecho entre os municípios de Realeza e Marmelândia (PR-182) receberá R$ 7 milhões. Os outros R$ 3 milhões irão para a PRC-163.