Governo indica dois nomes para novas diretorias do DNIT O governo encaminhou ao Senado Federal os nomes de José Henrique Coelho Sadok de Sá e Luiz Fernando de Pádua Fonseca para ocuparem duas novas diretorias recém criadas pelo Departamento nacional de infra-estrutura de Transportes (DNIT). As mensagens com as indicações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Segundo informações do órgão, ambos são servidores de carreira, concursados do próprio DNIT, antigo DNER. Pádua Fonseca está sendo indicado para a diretoria de Infra-Estrutura Ferroviária e Sadok de Sá para a diretoria-executiva. Os dois terão de ser ainda sabatinados pela Comissão de Infra-Estrutura do Senado e terem as indicações aprovadas pelo plenário da Casa. Atualmente Pádua Fonseca é coordenador-geral ferroviário do DNIT e Sadok de Sá é chefe de gabinete do diretor-geral do DNIT, Mauro Barbosa da Silva.