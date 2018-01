Governo impede votação de convocação de Bastos O governo impediu a votação na Câmara do pedido de convocação do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, apresentado pelo PSDB. O requerimento não chegou a ser votado, porque os governistas, em decisão preliminar, evitaram que o pedido fosse colocado na pauta da sessão por um placar de 238 contra 113, com 6 abstenções. A sessão foi encerrada. O requerimento foi apresentado pelo líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Júnior, que ontem, em discurso da tribuna, pediu a demissão do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, um dos ministros mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para pedir a convocação do ministro, o tucano se baseou em declaração do empresário Ivo Morganti Jr. de que pagou US$ 4 milhões de honorários a Bastos por meio de uma remessa ao exterior, sob orientação do próprio ministro. A declaração foi feita por Morganti Jr. ao jornal Folha de S. Paulo. O dinheiro teria sido enviado em julho de 1993 para uma conta em Liechtenstein, principado europeu. Segundo a reportagem do jornal, a Polícia Federal recolheu papéis que documentam a transação em poder do ex-contador do empresário. Também na ofensiva para tirar o ministro do cargo, o tucano anunciou ontem o envio ao procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza, de requerimento pedindo a reabertura de inquérito que investigou a remessa de US$ 4 milhões ao exterior que teria beneficiado o ministro. Os deputados voltam hoje ao plenário para continuar a votação da medida provisória que aumenta em 5% o valor das aposentadorias acima de um salário mínimo interrompida desde a semana passada pelos governistas que temem uma derrota. A oposição quer elevar esse índice para 16,6%, igualando-o ao reajuste concedido ao salário mínimo.