Governo gasta R$ 1 bi em anúncios Com R$ 1 bilhão anuais, o governo é o maior anunciante do País, disse ontem o secretário executivo da Secretaria da Comunicação de Governo (Secom), Ottoni Fernandes Jr, na conferência da Câmara sobre liberdade de imprensa. A partilha é assim: R$ 700 milhões para campanhas de mercado, com forte participação da Petrobrás, Banco do Brasil e Caixa, R$ 200 milhões para utilidade pública e R$ 105 milhões para campanhas institucionais. Ottoni Jr afirmou que a Secom trabalha com o princípio da mídia técnica, levando em conta circulação ou audiência. "Só o jornal da CUT tem 450 mil exemplares por semana." Citou ainda que os grandes jornais cresceram 2% nos últimos anos, enquanto os populares chegaram a aumentar 121,4%. Júlio Ribeiro, da Agência Talent, e Judith Brito, presidente da Associação Nacional dos Jornais (ANJ) e diretora da Folha de S. Paulo, criticaram o empenho do Congresso em regulamentar a propaganda, ignorando o Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar).