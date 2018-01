Governo gasta quase R$ 2 mi para divulgar programa Desde o último domingo (24) o governo começou a exibir nas principais emissoras de TV abertas e fechadas, cinemas e redes sociais dois filmetes de 30 e 60 segundos falando a expansão do programa Brasil sem Miséria, anunciado pela presidente Dilma Rousseff, na semana passada. Os filmes, que ficarão no ar até o dia 16 de março, custaram R$ 394.590,00. O governo também fez anúncios em 30 dos principais jornais impressos do País, veiculados no dia 19 de fevereiro, dia do lançamento do programa no Planalto. Os anúncios nos jornais custaram R$ 1.373.032,68.