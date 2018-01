Governo fornece carne para sem-terra acampados na BA

De acordo com a assessoria da Seagri, os manifestantes tinham pedido ajuda do governo ontem à noite, para alimentação e higiene dos acampados. O pedido foi levado à análise do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM) e à Procuradoria do Estado, sob o argumento de que o Estado precisava "garantir a preservação do patrimônio público e a dignidade das pessoas". O pedido não foi vetado e o governo disponibilizou, segundo dados da assessoria, cerca de 600 quilos de carne e 30 banheiros químicos para os sem-terra.

A ocupação faz parte do chamado Abril Vermelho, que lembra o episódio conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 sem-terra foram assassinados, em 17 de abril de 1996, no Pará. Segundo a liderança dos manifestantes, a manifestação só deve ser concluída após uma reunião entre representantes do MST e o governador Jaques Wagner (PT). O movimento reivindica melhorias na infraestrutura e na assistência técnica dos assentamentos, além de maior velocidade na liberação de terras para reforma agrária.

Como Wagner integra a missão brasileira na China, liderada pela presidente Dilma Rousseff, e só retorna à Bahia no sábado, espera-se que os acampados permaneçam no local pelo menos até o início da próxima semana. A ocupação não atrapalha os trabalhos na Seagri.