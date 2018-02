Governo forma comitê gestor para erradicar pobreza extrema

BRASÍLIA - O programa de erradicação da extrema pobreza, discutido nesta quinta-feira, 6, pela presidente Dilma Rousseff e ministros, terá como modelo de gestão o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com prestação de contas anuais e um comitê gestor formado por oito ministérios: Desenvolvimento Social, Planejamento, Fazenda, Casa Civil, Educação, Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Agrário.

O programa, segundo a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, vai atuar em três frentes: inclusão produtiva, ampliação da rede de serviços sociais do governo e a continuação da ampliação da rede de benefícios. Além disso, segundo a ministra, o governo está trabalhando na definição de uma linha de pobreza para identificar quem será beneficiado pelo programa.

A ex-secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Fonseca, responsável pelo programa Bolsa Família no governo Lula, será responsável agora pelo programa de erradicação da extrema pobreza.