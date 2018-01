Governo federal discute ajuda no combate à violência O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Alberto Cardoso, disse hoje, à Agência Estado, que pretende reunir ainda nesta manhã o seu pessoal que faz estudos sobre a violência e integrantes da Agência Brasileira de Inteligência para avaliar o que pode ser feito para ajudar o governo de São Paulo e o Ministério da Justiça no combate à crise de segurança pública. Na opinião do ministro, a crise é conjuntural e o governo, segundo ele, já vem trabalhando nessa área.