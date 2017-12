Governo federal desconhece proposta sobre Porto de Santos O diretor do Departamento de Programas de Transporte Aquaviários do Ministério dos Transportes, Paulo de Tarso Carneiro, disse que o ministério não foi informado oficialmente sobre a intenção do governo de São Paulo de estadualizar o Porto de Santos. "Vamos aguardar a formalização para saber o que o governador José Serra está pretendendo, mas não há nenhum impedimento para que isso aconteça", disse Carneiro. O secretário afirmou que gostaria de conhecer a proposta do governo paulista. De acordo com ele, é preciso entender se a intenção é apenas possuir a gestão do porto, se o governo quer assumir os investimentos ou se esses investimentos continuariam a cargo da União. "É preciso considerar que o porto envolve muitas coisas, passivos, necessidade de investimentos e administração de funcionários", explicou Carneiro. No entanto, o secretário disse que o governo federal está aberto para avaliar a proposta de Serra. "Isso é normal, ele não é o primeiro e nem vai ser o último a propor a estadualização", completou.