Governo faz ultimo esforço para melhorar imagem O governo quer trocar de agenda e melhorar sua imagem neste ano de eleições gerais, abrindo o diálogo direto com a sociedade. Cansado da briga interminável com o Congresso em torno das emendas parlamentares ao Orçamento da União, em que os recursos federais são sempre escassos para atender às bases eleitorais dos políticos, o Palácio do Planalto está escalando o time de articuladores que vai debater o próprio governo com entidades civis, prestando contas e colhendo críticas e sugestões da sociedade. ?Fui estimulado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a debater o governo com formadores de opinião, empresários, trabalhadores e Organizações Não Governamentais (ONGs)?, conta o secretário-geral da Presidência, ministro Arthur Virgílio Neto (PSDB). As conversas começam esta semana. À frente desta investida, Arthur Virgílio já acertou com o presidente Fernando Henrique que a rodada de conversas vai começar pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), uma das entidades civis que mais critica o governo. Diante da avaliação geral de que o governo atua bem e comunica mal, os articuladores políticos do Planalto serão chamados a pôr a administração pública na vitrine. O secretário-geral da Presidência adianta que, além dele, também estão dispostos a participar deste esforço o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e os líderes governistas no Congresso, deputado Heráclito Fortes (PFL-PI), e na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP). A cada encontro, os articuladores comparecerão munidos de todos os dados disponíveis sobre a atuação do governo. ?Não queremos que nenhum dado seja escondido?, diz o ministro Arthur Virgílio, certo de que o momento é oportuno para a iniciativa. A seu ver, a crise argentina ajuda a abrir os olhos da sociedade em geral, para que ela possa enxergar melhor o governo que fez uma ?administração férrea? da economia, ao mesmo tempo em que investia em programas sociais arrojados. Ao almoço que está sendo agendado com dirigentes da CNBB, o ministro comparecerá com um quadro completo de toda a política social do governo. ?Diferentemente da social democracia tradicional, que pecou no controle das contas pública, nós estamos provando que é possível conciliar responsabilidade fiscal e social?, sustenta, para acrescentar: ?Quero mostrar à Igreja que este é um governo que tem sensibilidade social em sua prática, e não na declaração de comoção?. Ele vai falar da montagem de uma ?rede de proteção social efetiva?, conjugando diversas ações e programas. Estas ações vão desde a reforma agrária, aos programas de erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, passando pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que garante uma renda aos portadores de deficiência física e mental, e pela bolsa alimentação e a bolsa escola. Isto, além do seguro desemprego, que teve seus limites ampliados, e do salário-mínimo triplicado desde a posse do presidente, quando a cesta básica cresceu menos de 50% no mesmo período. Além de uma prestação de contas detalhada, os articuladores do Planalto também deverão comparar os resultados da administração Fernando Henrique com àqueles apresentados por governos anteriores. Mas isto não é tudo. ?Também queremos ouvir as críticas e sugestões da CNBB?, da mesma forma, perguntaremos à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) o que ela está achando da nossa política de direitos humanos?, diz Arthur Virgílio. Segundo ele, ao montar sua agenda com a sociedade o governo está disposto não só a ouvir eventuais reparos, como a acatar sugestões que possam ser postas em prática neste último ano de administração.