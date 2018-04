Governo fala dos desafios e dificuldades no G-20 O Assessor Especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, ao falar sobre desafios enfrentados pelo G-20 para lidar com a crise internacional, reconheceu as dificuldades para ajustes nos estímulos fiscais entre todas as nações do grupo que reúne países industrializados e em desenvolvimento. "O grande problema que vamos enfrentar é como vai ser coordenada a ação no interior de cada um dos países com aquela que tem que ser tomada globalmente", disse.