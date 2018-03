Governo facilita aquisição de laptop por professores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou no início da tarde de hoje, no Palácio do Planalto, programa que facilita a compra de laptops pelos professores de ensino básico e universitário. O programa tem por meta garantir financiamento em bancos públicos e privados a 3,4 milhões de professores. Os laptops poderão ser adquiridos por até R$ 1 mil, incluindo despesas com transporte, ou financiados em até 24 meses. O programa começará em agosto em 70 municípios e no mês seguinte atenderá os professores das capitais. A estimativa é que em outubro todos os professores do País sejam atendidos. A taxa de juros de financiamento para a compra de laptop será de 2%.