Governo expandirá programas sociais, afirma Dilma

Ela afirmou que nenhum país chegou à condição de desenvolvido sem ter criança estudando. "Temos de ter a melhor educação possível. Essa é a condição para nos tornarmos um País de classe média, efetivamente." Dilma disse que é preciso dar ao Nordeste as mesmas condições que há no Sul e no Sudeste.

"Lá (no Sul e no Sudeste), eles desenvolveram-se, mas ainda há regiões que são pequenos Nortes e Nordestes do País. Queremos transformar o Nordeste numa região desenvolvida de modo homogêneo. (Para isso), um, a infraestrutura terá todo meu empenho; dois, (teremos) a política com a convivência da seca, com segurança hídrica e produtividade; três, (com) programas sociais; quatro, (com) educação." A presidente está em Natal, onde firmou convênios e participou da cerimônia de entrega de 111 retroescavadeiras e cem motoniveladoras.