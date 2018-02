Governo exonera seis servidores do Dnit e Transportes A prometida "limpeza" no Ministério dos Transportes atingiu mais seis pessoas hoje. Quatro deles são assessores ligados ao deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) e ao ex-ministro Alfredo Nascimento. Os outros dois são coordenadores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foco do escândalo de corrupção. As exonerações foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União.