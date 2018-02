Governo estuda novo projeto para indenizar anistiados

?A partir da minha chegada ao Ministério, tornamos os critérios mais equânimes (para o cálculo das indenizações). Isso nós já corrigimos?, afirmou o ministro da Justiça, Tarso Genro, na caravana da anistia em São Domingos do Araguaia, no sul do Pará. Apesar disso, mesmo no governo e entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a avaliação é a de que as altas indenizações poderiam, inclusive, ser derrubadas judicialmente.

Por outro lado, restaria corrigir, por exemplo, casos em que os anistiados não tinham carteira assinada à época da perseguição política e, por isso, não conseguem provar quanto ganhavam e quanto deveriam receber de reparação. Nessas circunstâncias, a lei estabelece que a indenização deve ser de dois salários mínimos mensais. ?Esse é um defeito da lei de anistia?, afirmou Tarso.

A Comissão de Anistia ainda tem 198 processos de pedidos de anistia para julgar. Nesse grupo estão os casos mais polêmicos, como o de camponeses que alegam terem sido perseguidos, mas acabaram por ajudar o Exército. ?Esses casos ainda não têm solução?, disse o presidente da comissão, Paulo Abrão. A expectativa é a de que os processos sejam concluídos em quatro meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.