Governo estuda dar reajuste linear a servidores federais

O Ministério do Planejamento faz as contas de quanto custaria um reajuste salarial linear para categorias de servidores federais em greve. O assunto foi tratado com a presidente Dilma Rousseff na terça-feira, 24, segundo reportagem do jornal O Globo.

Também nessa terça, o governo federal apresentou na tarde desta terça-feira, 24, a sindicalistas uma contraproposta para reestruturar o plano de carreira dos professores das universidades federais e de instituições de pesquisa, concedendo um reajuste de 25% a 45% ao longo dos próximos três anos. A categoria ainda avalia a proposta.

Para as outras categorias, entre elas de servidores da Anvisa, Receita Federal e Polícia Federal, o governo consideraria aumento linear para carreiras básicas do Executivo em 2013 com base na reposição da inflação de 2012. A medida significaria impacto de até R$ 8 bilhões sobre a folha de pagamento do governo deste ano, atualmente de R$ 154,5 bilhões. O rejuste para a categoria militar seria maior.

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), ligada à Central Única dos Trabalhadores (CUT), informa que há 25 categorias em greve no País atingindo 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com a Condesef, está marcado para terça-feira, 31, o Dia Nacional de Luta que pretende promover manifestações nas principais cidades do País em defesa de melhorias salariais.

Com informações da Agência Brasil