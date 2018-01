Governo estuda criar câmara de gestão contra crime Preocupado com a crise na área de segurança pública e com as críticas à aparente imobilidade do governo, o Palácio do Planalto estuda a possibilidade de criar câmaras de gestão de caráter estadual - em moldes semelhantes ao adotado, em nível federal, para gerir a escassez de energia elétrica. Outra proposta em análise é a de submeter essas câmaras a uma coordenação nacional. O presidente Fernando Henrique Cardoso ainda não fechou questão, mas parece convencido de que é preciso tomar uma atitude com certa urgência. O Planalto avalia que, por força da Constituição, o combate ao crime cabe primordialmente aos Estados, embora o governo federal tenha alguma responsabilidade. Nesta quinta-feira, por intermédio do porta-voz Georges Lamazière, o presidente afirmou que a política de segurança "tem prioridade altíssima por parte do governo". Lamaziére descartou a hipótese de instalação de uma câmara de gestão da segurança de jurisdição nacional. A aprovação de projetos capazes de ajudar a diminuir a violência, informou Lamaziére, é considerada fundamental por FHC, assim como a prorrogação da vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que aguarda votação no Congresso. Para mostrar que o governo não está parado, o Planalto promete enviar aos parlamentares na semana que vem quatro propostas que já havia anunciado. Elas podem ser adotadas por meio de medidas provisórias. Brechas Uma dessas propostas sugere alterações no Código de Processo Penal com o objetivo de eliminar brechas que ajudam os advogados a protelar a conclusão das ações na Justiça. Outra traz normas que dão mais poder aos diretores de presídio, tirando privilégios de criminosos considerados perigosos. Uma terceira idéia é a de permitir que condenados prestem depoimento por meio de videoconferência, com o objetivo de impedir fugas durante o deslocamento entre o presídio e o tribunal. Por fim, estuda-se o aumento da pena para quem porta armas ilegalmente. Nenhuma dessas iniciativas, caso sejam aprovadas, garante a produção de efeitos imediatos sobre os índices de criminalidade. Outros projetos debatidos por representantes do Planalto com parlamentares são os que propõem a unificação das Polícias Civil e Militar nos Estados, a chamada "desconstitucionalização" da segurança pública - o que daria mais liberdade aos governadores para baixar medidas de combate ao crime - e a proibição da venda de armas. Todas essas idéias, porém, enfrentam resistência de congressistas e até governadores. Relação A preocupação do governo aumentou diante da repercussão negativa da lista de prioridades no Congresso divulgada anteontem pelo secretário-geral da Presidência, Arthur Virgílio, depois de reunião de Fernando Henrique com o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e o presidente do Senado, Ramez Tebet. A relação não incluía nenhuma proposta para a área de segurança e foi recebida com críticas dos parlamentares. O porta-voz do Planalto garantiu ontem que a primeira parte da reunião foi dedicada à discussão de idéias de combate ao crime. Na véspera, porém, Virgílio fora informado de que o tema não tinha sido objeto do encontro. A lista distribuída aos jornalistas apontava 15 propostas consideradas fundamentais pelo governo, todas elas na área de economia. A preocupação do Planalto, naquele momento, em que uma equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) se encontrava no Brasil, era mostrar que o País continuava empenhado em aprovar no Congresso medidas econômicas essenciais para garantir a estabilidade, evitando a contaminação com os problemas vividas pela Argentina.