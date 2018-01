Para reduzir gastos, governo estuda cortar 10 ministérios

Brasília - Em prosseguimento à agenda de ajustes, o governo Dilma Rousseff anunciou no final da manhã desta segunda-feira, 24, que dará início em setembro a uma reforma administrativa. Entre as medidas está a extinção de 10 ministérios, redução do número de cargos comissionados e venda de imóveis do Estado. O objetivo é reduzir despesas e aumentar as receitas e a eficiência administrativa.

A intenção do governo de cortar até 10 ministérios foi antecipada pelo Estado no início do mês. Em agosto do ano passado, no entanto, a então candidata à reeleição à Presidência Dilma Rousseff afirmou que não via necessidade de diminuir o número de pastas. Hoje são 39 ministérios.

Após se reunir com a presidente ao longo do fim de semana para fechar os pontos apresentados, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse nesta segunda-feira que serão perseguidas cinco diretrizes. A primeira delas propõe a redução de dez ministérios. Ainda não há definição de quais seriam as pastas extintas e quando isso seria concretizado.

O segundo ponto diz respeito à racionalização da máquina pública, com redução do número de secretarias e combinação de divisões dentro dos órgãos federais. Outra medida pretende reduzir, sem meta específica, o número de cargos comissionados no governo. Barbosa ressaltou que atualmente a maior parte dos cargos desse tipo já são ocupados por servidores públicos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi anunciado ainda uma ampliação do programa de redução de custeio, que deve racionalizar gastos com serviços de limpeza, manutenção e transporte. Entre as ideias apresentadas pelo ministro do Planejamento está a adoção de contratos unificados de prestação de serviços para todos os ministérios, extinguindo algumas contratações individualizadas.

Por fim, foi proposto um aperfeiçoamento da gestão do patrimônio da União, o que na prática significa que imóveis do Estado serão colocados à venda. Terrenos de posse da União também são alvo da medida. "Tem vários terrenos da União, o mais famoso é o terreno de Marinha. Vamos promover um programa de regularização do pagamento desses de direitos e oferta para que possam adquirir esses domínios", disse Barbosa.

O governo estabeleceu um prazo até 30 de setembro para que as propostas sejam agrupadas e estudadas. Segundo o ministro, as iniciativas exigem procedimentos distintos, como a apresentação de projetos de lei, decretos e portarias.

Orçamento. Barbosa afirmou "muito provavelmente" o governo deve enviar ao Congresso no dia 31 de agosto, prazo final para apresentação da proposta, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016. O texto trará medidas de redução de despesas e de recuperação de receitas. "Estamos no processo de finalização da proposta", disse.

De acordo com Barbosa, também será apresentado o Plano Plurianual (PPA) de 2016 a 2019. O texto traz metas e prioridades a serem seguidas pelo governo, com previsões quantitativas de programas como o Minha Casa Minha Vida e o Pronatec.

"A construção do PPA envolveu diálogo dentro do governo. Detectamos que há vários programas de ministérios diferentes atuando no mesmo sentindo. É possível continuar com os programas, com estruturas mais enxutas", ressaltou