Governo estuda construção de cinco presídios O governo federal intensificou os estudos para a construção de cinco presídios federais que abrigariam mil presos de alta periculosidade. A secretária nacional de Justiça, Elizabeth Süssekind, admite que, diante do aumento dos crimes hediondos, o governo poderia ser dispensado de fazer licitação para a escolha das empresas que participariam da construção. Com isso, seria possível realizar as obras num prazo de seis meses, de acordo com a secretária. Conforme Elizabeth, a idéia do governo é construir cinco presídios federais de segurança máxima no País. Eles se localizariam em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, possivelmente, Pernambuco e Pará. Seguindo exemplos bem sucedidos ocorridos no Paraná e no Ceará, todos os serviços seriam terceirizados. Com isso, o governo acredita que conseguiria controlar de forma mais efetiva a corrupção dentro dos presídios. Pelo fato de não serem servidores públicos e estarem sob o risco de demissão, os funcionários terceirizados não se envolveriam em irregularidades, crê o governo. ?O sistema funciona muito bem: a segurança é severa, não se verificam fugas, motins e nem são encontradas armas ou drogas?, afirmou Elizabeth ao comentar as experiências de terceirização em presídios existentes no Paraná e no Ceará. Além dos de serviços terceirizados, o projeto inclui a instalação nesses presídios de um sistema de bloqueio de ligações de celulares, evitando a comunicação entre presos e quadrilhas. ?Temos R$30 milhões no orçamento, e a idéia é montar cinco estabelecimentos com 200 vagas cada um para presos de alta periculosidade, como o Beira-Mar (o traficante Fernandinho Beira-Mar)?, exemplificou a secretária de Justiça.