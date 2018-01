Governo estuda ações contra onda de seqüestro O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, disse nesta sexta-feira que o governo está estudando medidas para tentar reduzir os seqüestros no País. Entre as propostas estão a possibilidade de tornar indisponíveis os bens da pessoa seqüestrada, medida que encontra resistência para aprovação no Congresso. O governo pensa ainda em reduzir o valor permitido para saques nos caixas automáticos. Aloysio Nunes acha, no entanto, que apenas o reforço das ações de inteligência, tanto na esfera estadual quanto na federal, permitirá um combate mais eficaz ao crime organizado. O ministro da Justiça quer ainda que a Polícia Federal possa investigar crimes de seqüestro. A alegação dele é que, embora esta seja uma atribuição das polícias civil e militar dos estados, em muitos casos o crime ultrapassa as barreiras estaduais. As novas medidas só serão anunciadas, no entanto, após o Ministério da Justiça receber as propostas que serão apresentadas pelos estados ao Secretário Nacional de Segurança Pública, Paulo Alvarenga. O ministro disse que tem pressa na adoção das medidas porque está convencido de que elas irão auxiliar nas ações anti-seqüestro.