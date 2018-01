Governo estuda acabar com visitas íntimas de presos A secretária nacional de Justiça, Elizabeth Sussekind, afirmou ontem que o governo estuda acabar com as visitas íntimas em presídios brasileiros. A proibição ajudaria a evitar o ingresso de armas, celulares e drogas nas penitenciárias. Para exemplificar as dificuldades de controle, a secretária informou que nos finais de semana a população do Carandiru, em São Paulo, chega a quadruplicar por causa desses encontros. Em alguns presídios, famílias inteiras chegam a pernoitar nas celas, de acordo com a secretária. ?O Brasil é um dos poucos países que permitem as visitas íntimas?, informou Elizabeth. Mas a secretária disse que a proibição dos encontros somente poderia ocorrer após uma melhoria das condições dos presídios. ?Se acabarmos com isso agora, colocaremos fogo nas penitenciárias?, ressaltou Elizabeth. ?Temos de melhorar as condições para acabar com as concessões?, concluiu. Além do grande movimento de pessoas durante as visitas, a secretária considera que agentes corruptos contribuem para que ocorram irregularidades em presídios. Quando não trazem objetos proibidos para as penitenciárias, esses agentes permitem que familiares ingressem nas prisões com armas, ceulares e drogas. Segundo a secretária, alguns agentes foram condenados criminalmente na Justiça, mas continuam exercendo seus cargos porque a administração não consegue demiti-los. Por esse motivo, o governo pretende construir cinco presídios federais de segurança máxima com serviços terceirizados, onde os funcionários estariam sob o risco de demissão em caso de falhas. A secretária disse que o custo do preso em estabelecimentos desse tipo é cerca de 30% mais caro. Porém, vale a pena. Com isso, ela calcula que os gastos com cada um dos internos dos presídios federais consumiria R$ 1 mil mensais. Como a idéia é criar mil vagas em todo o País, a conta mensal ficaria em R$ 1 milhão. Por esse montante, os presidiários teriam direito a assistências médica, odontológica e psicológica terceirizadas além de comida e lavanderia fornecidas por empresas. Experiência semelhante deu certo no Ceará e no Paraná, segundo a secretária. De acordo com ela, nos dois últimos anos, na Penitenciária de Guarapuava, no Paraná, que tem serviços terceirizados, foi registrada apenas uma reincidência e nenhuma fuga. Elizabeth contou que o governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, já ofereceu uma área em Campos para a construção de um presídio federal no Estado. A secretária e o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, participarão hoje da inauguração do projeto Liberdade sobre as Ondas, em Florianópolis. Por meio desse programa, os presos da cadeia de Florianópolis consertarão num prazo de 24 horas pranchas de surfe. ?Isso é inédito no mundo?, garante Elizabeth. Em troca, eles receberão um salário mínimo e terão o direito de descontar da pena o tempo de trabalho.